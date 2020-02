Ariana: Perturbation et coupure de l’approvisionnement en eau potable

Une perturbation et une coupure de l’approvisionnement en eau potable seront enregistrées, à partir de 10 h jeudi 2 février 2020 dans la région de Borj Louzir (délégation de la Soukra/ gouvernorat de l’Ariana), annonce un communiqué publié, mercredi, par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Cette coupure, précise la SONEDE, concernera l’avenue Abderrahmen Mami jusqu’à l’avenue Choutrana et les routes adjacentes, outre les cités Hédi Nouira, Béhi Ladghem, Ennassime, Mansoura et la rue El Jawhara, Enkhilet et les rues adjacentes, ainsi que la région de Sidi Salah Choutrana 1.

La perturbation de l’approvisionnement en eau potable est due aux travaux d’entretien du canal principal de distribution des eaux de 250 mm de diamètre, au niveau de Borj Louzir. L’approvisionnement en eau potable reprendra graduellement le même jour à partir de 16h, précise encre la SONEDE.