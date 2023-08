Ariana : Poursuite des efforts pour fixer l’incendie à Djebel Ennahli

Les efforts des sapeurs-pompiers se poursuivent pour neutraliser le feu qui repris lundi à Djebel Ennahli près de la cité Mahrzia (gouvernorat de l’Ariana).

Lundi à l’aube, les unités de la protection civile ont réussi à maîtriser l’incendie qui s’est déclaré dans la région mais en raison du vent fort le feu a repris, a indiqué l porte-parole de la protection civile, le colonel Moez Triaa.

Il a ajouté à l’Agence TAP, que 14 camions de pompiers ont été mobiliséd pour secourir les habitants, en plus d’un avion militaire (C 130) équipé de substances liquides spécialement formulées pour éteindre le feu et limiter sa propagation.

Les causes de l’incendie sont pour l’heure inconnues, a précisé la même source.

