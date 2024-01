Ariana: Saisie de 20 tonnes d’orge fourragère subventionnée

Une quantité de 20 tonnes d’orge fourragère subventionnée a été saisie auprès d’un point de vente de fourrage dans la localité de la Soukra (Ariana), pour commerce illégal de matière subventionnée en plus d’autres infractions relevées dont la manipulation des prix et la vente en dehors des horaires convenues du travail.

Cette quantité a été saisie, vendredi, par les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations à l’Ariana dans le cadre du contrôle continu des circuits de distribution de fourrage subventionné et la veille au respect du système de subvention.

