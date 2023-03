La brigade de recherche et d’inspection de la garde nationale à l’Ariana a saisi 4 tonnes de sucre subventionné dans un entrepôt de conditionnement anarchique.

Cette opération, assurée en coordination avec les autorités régionales du commerce, a permis de confisquer en plus de la quantité de sucre liquide et emballé , 50 kilos de café subventionné.

