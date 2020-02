Ariana s’attaque de nouveau à l’étalage anarchique

L’équipe régionale de la police municipale de l’Ariana a mené, mercredi soir, en collaboration avec les unités sécuritaires une campagne nocturne contre les étals anarchiques installés aux alentours du marché municipal de l’Ariana.

Cette campagne fait suite aux protestations formulées par les habitants et commerçants de la région en raison de la détérioration de l’environnement, l’embouteillage et les pertes subies par les marchands à cause de la propagation du phénomène de l’étalage anarchique.

A l’issue de cette campagne, diverses marchandises ont été saisies dont des tables métalliques (15), des charrettes (12), des planches en bois (60), des légumes ainsi que des vêtements et des chaussures de friperie (25 tonnes).