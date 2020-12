ARP: Des critiques sur la baisse des financements alloués aux logements sociaux

Les fonds alloués à la construction des logements sociaux sont faibles et ne permettent pas de répondre aux besoins des classes sociales démunies, ont affirmé jeudi, les députés lors de l’examen du projet de budget de ministère de l’Équipement, de l’habitat et de l’infrastructure.

Le gouvernement est appelé à développer sa vision en ce qui concerne la réalisation des logements sociaux, ont-ils relevé, soulignant l’importance de renforcer le contrôle en matière d’application des critères d’octroi de ce type de logement.

Certains députés ont souligné l’importance de revoir les méthodes de travail de l’Agence foncière d’habitation (AFH), notamment les critères de vente de terrains, mettant l’accent sur la nécessité de donner la priorité aux jeunes et à la classe moyenne. Les terrains sont généralement, accordés aux gens aisés et aux propriétaires de projets et de biens fonciers, selon leurs propos.

Des députés ont également, évoqué la situation déplorable dans laquelle se trouvent les routes dans les différentes régions du pays, ce qui a contribué à isoler certaines zones pendant les inondations, mettant l’accent sur l’importance de l’entretien et de la maintenance de ces infrastructures. Ils ont, à ce propos, évoqué le cas des jeunes filles qui ont trouvé la mort en tombant dans une bouche d’égout à Enfidha et Bhar Lazrag.

D’autres élus se sont interrogés sur les fissures qui apparaissent au niveau de certaines routes nouvellement construites, invitant le ministère à faire preuve de rigueur et à s’assurer de la conformité de ces nouvelles constructions aux normes de sécurité et de qualité lors de la réception et de la livraison de ces ouvrages.

Ils ont critiqué la baisse des financements consacrés aux pistes rurales et le retard enregistré dans la réalisation de ces pistes dans les différentes régions du pays, notamment à Bizerte, Sfax, Kairouan, ce qui a bloqué la production agricole, isolé ces régions et privé leurs habitants de leurs droits à une vie digne.

