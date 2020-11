ARP: Examen du projet de budget du ministère de l’Intérieur

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a repris lundi les travaux consacrés à la discussion du projet de budget de l’Etat 2021 par l’examen du projet de budget du ministère de l’Intérieur.

Selon le rapport de la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes, les dépenses du ministère de l’Intérieur ont été fixées à hauteur de 3927 millions de dinars sans compter les ressources propres des établissements publics, enregistrant une augmentation de 5%.

Les dépenses du département de l’Intérieur se répartissent comme suit:

– Dépenses relatives aux salaires: 3.379,148 millions de dinars,

– Dépenses de gestion: 261,379 millions de dinars,

– Dépenses d’intervention: 75.555 millions de dinars,

– Dépenses d’investissement: 210,900 millions de dinars.

Le budget-programme du ministère de l’Intérieur s’articule autour de quatre axes:

– Programme Sécurité nationale (sécurité publique, sécurité routière et équipements de travail), représentant 50,9% de la totalité du budget proposé.

– Programme Garde nationale (ordre public, lutte contre le terrorisme ..) (31,7% du budget).

– Programme Protection civile (6,7% du budget).

– Programme Direction et appui.

Rappelons que la séance plénière de ce lundi sera consacrée à l’examen des projets de budget des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement, de la Justice et de la Défense nationale.

