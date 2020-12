ARP : Examen du projet du budget du ministère des affaires sociales pour 2021

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a entamé, vendredi, l’examen du projet de budget du ministère des affaires sociales pour l’année 2021 en présence du ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi et des cadres du ministère.

Le budget du ministère pour l’année 2021 est de 1194,958 millions de dinars avec une augmentation de 19,8 pc par rapport au budget de l’année 2020.

Ce budget est réparti entre les dépenses de distribution (245,316 mille de dinars), les dépenses de gestion (21,465 mille dinars), les dépenses d’intervention (1614,677 mille dinars) et les dépenses d’investissements (11,10 mille dinars).

Les fonds seront consacrés à la mise en œuvre du programme du ministère des affaires sociales selon 5 axes principaux à savoir: l’emploi, les relations professionnelles, la sécurité sociale, la promotion sociale, l’immigration et les tunisiens à l’étranger, l’appui et des leadership.

Lors d’une séance d’audition tenue le 19 novembre 2020 par la commission de la santé et des affaires sociales, le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi avait exprimé sa satisfaction de la hausse du budget du ministère pour l’année 2021 par rapport au budget de l’exercice 2020.

Trabelsi a mis l’accent sur les orientations stratégiques de son département pour l’application des 5 axes du programmes du ministère, notamment le volet du leadership et d’appui.

