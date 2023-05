ARP: Formation de cinq groupes parlementaires

Le vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Anouer Marzouki, a indiqué que cinq blocs parlementaires ont été formés, ajoutant que le 10 mai courant est la date butoir de dépôt des déclarations relatives à la formation des blocs parlementaires.

Dans une déclaration lundi, à l’agence TAP, Marzouki (circonscription de Nabeul) a précisé qu’il fera partie du » bloc national indépendant « , avec 26 autres députés qui n’appartiennent à aucun parti politique.

La question de la présidence de notre groupe parlementaire n’a pas été tranchée. Les députés Imed Ouled Jebril (circonscription de Boumerdès-Essouassi) et Yassine Mami (circonscription de Hammamet) sont en lice pour ce poste, a-t-il ajouté.

Le député a souligné que son groupe parlementaire regroupe des élus des différentes régions du pays, unis par leur allégeance à la patrie, loin de toute autre appartenance partisane ou idéologique.

Par ailleurs, Anouer Marzouki a fait savoir que mettre en place des législations » pragmatiques » permettant de concevoir des solutions aux difficultés auxquelles le pays fait face, est la priorité du bloc.

L’article 15 du règlement intérieur de l’ARP, adopté par la séance plénière du 29 avril 2023, prévoit que chaque quinze députés ou plus ont le droit de former un bloc parlementaire.

- Publicité-