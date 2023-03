ARP : Le nombre des commissions parlementaires fixé

Réunis, mardi, les membres de la commission du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) sont parvenus à fixer le nombre de commissions parlementaires ainsi que la composition du bureau du parlement, a annoncé le parlement dans un communiqué publié à cet effet.

Au terme d’une série de discussions et échanges, les membres de la commission ont convenu de former 11 commissions permanentes dont les prérogatives et les domaines de compétence seront fixées ultérieurement, lit-on de même source.

Ces questions de compétence seront examinées au cas par cas selon la priorité et l’urgence des échéances économiques et sociales à venir.

S’agissant de l’élection des membres respectifs de chaque commission, ils seront élus au suffrage secret en séance plénière, précise encore le communiqué.

Lors de cette réunion, les membres de la Commission du règlement intérieur ont saisi l’occasion pour mettre l’accent sur le l’importance et le rôle-clé dévolu aux commissions parlementaires dans l’amélioration et la promotion du travail législatif.

Ils ont, également, évoqué bon nombre de questions liées à « la vie intérieure » de ces commissions, dont notamment, les modalités de constitution, la composition, l’ordre du jour et les moyens visant à mesurer l’avancement de leurs travaux.

Les membres de la commission ont aussi discuté de la question du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, de sa structure et de la manière dont il sera formé.

Il a été convenu que le bureau devrait comprendre le président de l’ARP, ses deux adjoints, en plus de dix membres qui seraient élus à la proportionnelle des blocs en tenant compte de la part des députés indépendants.