ARP : Le vote serait adopté pour déterminer la représentativité au bureau du parlement et dans les commissions

Le député Aymen Ben Salah, vice-président du bloc patriotique indépendant (21 députés), a indiqué que la représentativité au bureau du parlement et dans les commissions parlementaires se fera probablement par vote.

Dans une déclaration aux médias, mardi, en marge de la séance plénière, Aymen Ben Salah a indiqué que les 38 députés indépendants se sont concertés au sujet de leur représentativité au bureau du parlement et au sein des commissions.

Un grand nombre de députés n’appartiennent pas à des partis politiques; certains ont choisi de rejoindre un bloc parlementaire, d’autres ont choisi d’être non inscrits (ndlr: ni membres, ni apparentés à un groupe), a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, précisé que les élus hors groupe œuvrent à trouver un moyen pour obtenir une représentativité proportionnelle au sein des structures du bureau de l’ARP ou à la tête des commissions parlementaires.

Le vice-président du bloc patriotique indépendant a, par ailleurs, indiqué que trouver un accord entre les blocs ou au sein d’un même groupe parlementaire ou encore entre les députés n’exclut pas le recours au vote pour élire les représentants de ces blocs au bureau de l’ARP et dans les commissions.

Plus tôt dans la journée, le président du parlement, Brahim Bouderbala, a décidé de lever la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, environ dix minutes après son démarrage.

Il a été décidé que la séance reprendra ses travaux une fois que les députés s’accordent sur la question de la répartition des quotas dans les responsabilités au sein du bureau de l’Assemblée et des commissions parlementaires.

