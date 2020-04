ARP: les sacrifices des soignants, de l’armée et de la sécurité, une continuité des sacrifices consentis par les martyrs

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a estimé, jeudi, que les sacrifices des cadres médicaux et paramédicaux et de tout le personnel soignant, des forces de l’armée et de la sécurité, sont une continuité des sacrifices consentis par les martyrs.

Dans une déclaration rendue publique, à l’occasion de la commémoration du 82ème anniversaire de la fête des martyrs, la présidence de l’ARP rend hommage aux “grands sacrifices des martyrs de l’épopée du 9 avril 1938 et à tous les vaillants martyrs de la Tunisie qui constituent la mémoire des Tunisiens où ils puisent l’amour de la patrie et l’abnégation pour la servir”.

“La commémoration de tels évènements rend plus importante la responsabilité qui incombe aux députés …et les incite à s’acquitter de leur rôle crucial au service du citoyen, dans l’appui des efforts du reste des institutions et dans la valorisation de l’esprit de solidarité, d’entraide et d’unité”, souligne la déclaration.

Le but est aussi de “renforcer l’esprit de consensus et d’œuvrer ensemble à ce que les Tunisiens soient unis et capables de faire face aux défis en ce qui concerne la propagation du coronavirus et la lutte contre le terrorisme”.

La présidence de l’ARP appelle les Tunisiens à respecter scrupuleusement les mesures de confinement et de couvre-feu et à se conformer aux dispositions gouvernementales dans tous les domaines et à tous les niveaux. Il s’agit aussi, souligne la déclaration, de faire preuve de citoyenneté et de responsabilité pour surmonter la crise sanitaire avec succès.

La déclaration salue les efforts déployés par la société civile comme un acquis de la révolution et l’expression de la démocratie naissante.