ARP: Réunion par visioconférence de la commission de sécurité et de défense

La commission de sécurité et de défense au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’est réunie, lundi, par visioconférence, pour débattre de la situation sécuritaire du pays, en lien avec la lutte contre le Coronavirus.

La commission a, à cette occasion, salué le rôle capital des institutions sécuritaire et militaire pour faire régner l’ordre et la stabilité, faire respecter le confinement total, sécuriser l’acheminement des produits alimentaires de base et faire face aux spéculateurs, lit-on dans un communiqué de l’ARP.

La commission s’est, également, penchée sur le rapport de la visite de terrain effectuée, le 2 mars dernier, par ses membres à l’Aéroport Tunis-Carthage.