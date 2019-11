ARP: Séance inaugurale mercredi de la deuxième législature

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) tient ce mercredi à partir de 9h00, une séance d’inauguration de la deuxième législature (2019/2024).

Les travaux démarrent par une allocution du président du parlement sortant Abdelfattah Mourou.

La présidence de la séance sera ensuite confiée au député le plus âgé. Ses adjoints seront choisis parmi les plus jeunes des élus (un homme et une femme).

Après une brève suspension, la séance reprendra sous la présidence de ce dernier et ses conjoints. Elle sera consacrée à la lecture de la liste définitive des nouveaux membres du parlement sur la base des résultats définitifs des élections législatives annoncés par l’instance électorale.

Le président de la séance et ses adjoints prêteront le serment constitutionnel suivis du reste des membres de l’ARP.

Il sera procédé ensuite à l’élection des membres de la commission électorale chargée du décompte des voix et du contrôle de l’opération du vote. Elle se composera de 7 membres selon la représentation proportionnelle.

L’ordre du jour de la séance inaugurale comporte l’élection du président du parlement et des premier et deuxième vice-présidents à une majorité de 109 voix.