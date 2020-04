ARP : Séance plénière le 24 avril avec le gouvernement

Réuni, jeudi, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé de tenir, le 24 avril prochain, une séance plénière et deux séances de dialogue avec le gouvernement.

La décision a été précise en coordination avec le président du parlement et le chef du gouvernement, indique un communiqué de l’ARP.

La séance plénière sera consacrée à l’examen de deux projets de loi à caractère économique.

Le premier projet de loi 2020/19 est relatif à l’approbation d’un accord de garantie conclue entre la République tunisienne et la Banque Internationale de la Reconstruction et du Développement, (BIRD) portant sur un accord de crédit conclu entre la STEG et la BIRD, pour contribuer au financement des projets d’énergie.

Le deuxième projet de loi 2020-23 est relatif à l’approbation d’un accord de crédit entre la Tunisie et la Banque Africaine de Développement (BAD) pour contribuer au financement des PME et des entreprises opérant dans les domaines de la santé, de l’habitat, de l’industrie et des énergies renouvelables.

Par ailleurs et dans le cadre de son activité de contrôle, le bureau de l’ARP a décidé la tenue de deux séances de dialogue avec le gouvernement. La première concerne les secteurs de l’Intérieur, des affaires étrangères et du transport alors que la deuxième portera sur les secteurs du commerce, des affaires locales et de la Fonction publique.