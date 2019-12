ARP: Séance plénière les 8, 9 et 10 décembre

Réuni vendredi, le bureau de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) a décidé de tenir une séance plénière les 8, 9 et 10 décembre.

La plénière sera consacrée au vote pour la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le drame de Amdoun (gouvernorat de Béja), ainsi qu’à l’examen du projet du budget de l’Etat et du projet de la loi de finances de l’année 2020.

La réunion a aussi permis d’examiner le rapport de la commission spéciale provisoire sur le projet de la balance économique 2020 et le projet de la loi de finances et du budget de l’Etat 2020.

Le bureau de l’ARP avait décidé, jeudi, la tenue d’une séance plénière, le 8 décembre, consacrée à l’examen d’une demande de création d’une commission d’enquête sur le drame d’Amdoun qui a fait 29 morts.

Cette commission aura pour mission de déterminer les responsabilités dans cet accident survenu dans la localité de Ain Snoussi dans la délégation d’Amdoun, indique le parlement.

La demande de création d’une commission d’enquête sur le drame est présentée par un groupe de députés.

Le bureau de l’ARP a programmé également une séance de débat sur les circonstances du drame en présence des des ministres de l’Intérieur, de l’Equipement, du Transport, de la Santé et du Tourisme, et ce, en coordination avec le gouvernement.

Le bureau du parlement a passé en revue les recommandations issues de la réunion avec les députés du nord-ouest, et les recommandations de la réunion des chefs de bloc parlementaire pour la tenue d’une séance de dialogue avec les ministres concernés.

Au cours de sa réunion, le bureau a également examiné le calendrier du projet de la loi de finances et du budget de l’Etat pour l’année 2020. Il a été décidé également que le bureau demeure en état de réunion permanente.