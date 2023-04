ARP : Seuls, les médias publics autorisés à couvrir les plénières consacrées au projet du règlement intérieur

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple a annoncé lundi, que seuls, les médias publics sont autorisés à couvrir les séances plénières consacrées à l’examen du pojet du règlement intérieur.

Les travaux des plénières qui devront commencer demain mardi, seront diffusés en direct sur la chaîne Al Wataniya et sur la chaîne YouTube du Parlement, indique un communiqué du Parlement.

Dans ce contexte, le Parlement a précisé que les médias publics, privés et étrangers seront invités à désigner leurs représentants chargés de couvrir les travaux de l’ARP, et ce après l’adoption du règlement intérieur qui sera examiné et voté en plénière, à partir de demain mardi.

Les journalistes des médias privés et étrangers accrédités en Tunisie ont été interdits de couvrir les travaux de la séance plénière inaugurale du 13 mars 2023.

- Publicité-