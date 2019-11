ARP : Tarek Ftiti élu deuxième vice-président

Le député Tarek Ftiti de “La Réforme nationale” a été élu, jeudi, deuxième vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple avec 93 ‎voix, devançant ainsi le candidat Yosri Dali de “La Coalition Al Karama” qui a obtenu 74 voix.

Selon les résultats de l’opération de vote, le nombre de voix déclarées a atteint 167, les bulletins blancs 35 et les bulletins nuls zéro.

L’élection de Tarek Ftiti s’est déroulée lors du second tour qui l’avait opposé à Yosri Dali après l’échec des trois candidats à ce poste, à savoir Yosri Dali (Al Karama), Leila Haddad (Echâab) et Tarek Ftiti (La Réforme nationale) à recueillir la majorité absolue de 109 voix.

Samira Chaouachi, députée du Parti Qalb Tounes, a été élue mercredi soir, première vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avec 109 voix.

Lors de la séance inaugurale de la deuxième législature 2019-2024, les nouveaux députés ont élu Rached Ghannouchi (Ennahdha) président du parlement avec 123 voix.