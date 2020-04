Arrestation de 601 individus ayant enfreint la mesure du confinement sanitaire

Le porte parole de la Garde nationale Houcem Eddine Jebabli a fait savoir mercredi que les unités de la Garde nationale, ont placé en garde à vue, depuis le début du confinement sanitaire et jusqu’au mardi 14 avril, 601 individus ayant enfreint le confinement.

Jebabli a précisé dans ce sens que 298 contraventions et PV ont été rédigés contre les propriétaires de commerce pour non respect des décisions de fermeture.

Il a été procédé également à l’arrestation de 136 personnes selon la même source.

” 336 magasins et cafés ont été fermés, 379 individus interpellés et 236 personnes verbalisés pour violation du couvre feu ” a indiqué Jebabli sur sa page facebook dans une publication dressant le bilan ds interventions de la Garde nationale en rapport avec le respect des mesures préventives du Covid-19.

Pour ce qui est des mesures prise par les unités de la Garde nationale dans les différents gouvernorats du pays vis à vis du non respect des procédures administratives, Jebabli a souligné que 21 personnes ont été placées en détention pour non respect du confinement sanitaire total. Et d’ajouter que 17 individus ont été assignés à résidence et 6 autres arrêtés pour violation du couvre feu.

Les unités de la Garde nationale ont procédé durant la période allant du 24 mars jusqu’au 14 avril, au retrait de 11344 permis de conduire et de 11356 cartes grises et à la saisie de 214 moyens de circulation dans les différents gouvernorats du pays.