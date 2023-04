Arrestation de Ghannouchi : Les USA condamnent, à leur tour

Le département d’État américain a condamné, mercredi, l’arrestation de l’ancien président du Parlement, Rached Ghannouchi, la fermeture du siège de son parti et l’interdiction des réunions tenues par les groupes d’opposition.

Dans un communiqué, les États-Unis ont déclaré que « les arrestations par le gouvernement tunisien d’opposants politiques et de critiques sont fondamentalement en contradiction avec les principes adoptés par les Tunisiens dans une constitution qui garantit explicitement la liberté d’opinion, de pensée et d’expression »

« L’obligation du gouvernement tunisien de respecter la liberté d’expression et les autres droits de l’homme est plus importante que n’importe quel individu ou parti politique, et elle est essentielle à une démocratie dynamique et aux relations entre les États-Unis et la Tunisie.