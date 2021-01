Arrestation de quatre individus impliqués dans le cambriolage d’une agence bancaire à La Manouba

Les unités de la Garde nationale de la Manouba ont réussi à arrêter quatre individus qui ont forcé, dans la nuit de samedi à dimanche, la porte d’une agence bancaire au niveau de la route nationale n°07 et volé son matériel informatique, a déclaré, aujourd’hui, une source sécuritaire à la TAP, ajoutant que certains objets volés ont été saisis et que quatre autres personnes soupçonnées d’avoir participé au vol de la banque sont recherchées.

Selon des témoignages d’employés de la banque, six ordinateurs, trois photocopieuses et une imprimante ont été cambriolés. Le distributeur automatique et la caméra de surveillance ont été détruits.

La brigade centrale des investigations dans les affaires criminelles de Ben Arous s’est chargée de cette affaire ainsi que du cambriolage d’un magasin à la rue Ali Balhawène à Douar Hicher.

Une enquête a été ouverte suite à l’entrée par effraction au bureau de poste Chouigui survenue, hier soir, au cours de laquelle des inconnus ont coupé des fils électriques et tenté d’ouvrir le coffre-fort.

Une enquête a également été ouverte suite au vol de moutons d’un habitant de la région en même temps que l’incident de cambriolage du bureau de poste, selon la même source.

Le nombre total d’arrestations au niveau régional a atteint 11 à Tabourba et 4 à Douar Hicher.