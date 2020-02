Arrestation de trois trafiquants de drogue

Les agents de la police judiciaire à Manouba ont arrêté, mercredi, trois trafiquants de drogue.

35 gr de cocaïne et 140 comprimés psychotropes ont été saisis auprès de ces suspects, a indiqué une source sécuritaire.

D’après la même source, les patrouilles de police ont été renfoncées près des établissements scolaires et dans les quartiers populaires et ce dans le cadre de la campagne sécuritaire de lutte contre le trafic de drogue.