Les ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l’emploi et de la formation professionnelle, annoncent mardi, dans un communiqué commun, un arrêt des cours dans les différents établissements universitaires, éducatifs et de formation professionnelle et de l’emploi, et ce les 20, 21 et 22 avril courant. L’arrêt des cours a été décidé à l’occasion de Aid El Fitr.

