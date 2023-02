Arrivée d’un deuxième vol d’évacuation de 63 tunisiens rescapés du séisme en Turquie

Un deuxième vol assurant l’évacuation de 63 citoyens tunisiens, dont 24 enfants, établis dans les zones touchées par le tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie, le 6 février en cours est arrivé, hier mercredi, à l’aéroport de Tunis Carthage.

Les services du consulat général de la République tunisienne à Istanbul, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Ankara, ont redoublé d’efforts pour venir en aide aux tunisiens qui se trouvent dans les zones sinistrées, selon un communiqué publié, hier par le consulat qui a réaffirmé sa disposition à évacuer tous les membres de la communauté tunisienne qui souhaitent rentrer en Tunisie.

Le séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie a fait, jusque là, plus de 41 mille morts et des dizaines de milliers de blessés.