Arrivée d’un vol de rapatriement de tunisiens et de membres de leur famille parmi les résidents dans la bande de Gaza

57 citoyens tunisiens et membres de leur famille dont des conjoints tunisiens et leurs enfants, portant la double nationalité (tunisienne et palestinienne) résidant à Gaza en Palestine sont arrivés dimanche matin, à l’aéroport international de Carthage, par un vol de rapatriement de la compagnie Tunisair en provenance de l’aéroport international du Caire en Egypte.

Présent à leur accueil, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Rejiba a indiqué que ce vol de rapatriement des 57 tunisiens et tunisiennes intervient suite à leur demande de retourner en Tunisie, faisant savoir que le nombre des tunisiens résidant dans la bande de gaza est de l’ordre de 250.

Il a par ailleurs, déclaré que l’organisation de ce vol n’a pas été une tâche facile puisqu’elle n’intervient pas à un moment de trêve », relevant que « le parachèvement des procédures pour ce vol a été complexe et a nécessité de grands efforts de la part des deux ambassades de la Tunisie à Ramallah (territoires palestiniens occupés) et Caire (capitale égyptienne) ».

Le secrétaire d’Etat a en outre précisé que le ministère des affaires étrangères a entrepris, après avoir reçu des demandes de rapatriement à travers son ambassade en Palestine, de tenir des réunions quotidiennes pour préparer ce vol, relevant que le retour de ces tunisiens s’est fait sur plusieurs étapes. La première étape, a-t-il expliqué, a consisté à les rassembler pour qu’ils aillent, ensuite, vers le passage frontalier de Rafh (situé entre la bande de Gaza et l’Egypte) où des bus loués par l’ambassade tunisienne en Egypte ont été à leur accueil pour les transporter vers l’aéroport du Caire, où un avion de Tunisair les a emmenés vers l’aéroport de Tunis Carthage.

La Tunisie , a ajouté Ben Rejiba demeure disposée à répondre à toutes les demandes de rapatriement de la part des citoyens tunisiens résidant dans la Bande de Gaza, assurant que tous les ministères dont les ministères des affaires étrangères et des affaires sociales ainsi que le Croissant rouge tunisien, prennent part au suivi des conditions des Tunisiens de retour de la Bande de Gaza.

