Arrivée, lundi, au port commercial de Zarzis d’une première croisière en provenance de Libye

Un navire de croisière de passagers devrait accoster, demain lundi, au port commercial de Zarzis en provenance du port libyen de Tripoli.

Première du genre entre les deux ports, cette croisière s’inscrit dans une perspective de diversification du transport multimodal entre les deux pays et d’allègement de la pression sur le poste frontalier de Ras Jedir, a fait savoir Karim Damak, directeur commercial de la société Taparura pour les agences maritimes, le transit et le transport (concessionnaire maritime de la ligne).



Le navire devrait regagner sa destination d’origine en fin de journée et effectuera en moyenne deux allers-retours par semaine, a ajouté le responsable à l’Agence TAP.



A l’occasion du lancement de cette ligne maritime, la société a approuvé des réductions sur les prix des billets de 50% pour la première et deuxième croisière. Néanmoins, en raison des intempéries et du mauvais temps, les réservations ont été au bas.La même société envisage très prochainement de lancer des croisières entre les ports de Zarzis et Tripoli, destinées au transport de marchandises. A ce titre, le projet en question a franchi une étape avancée, en attendant que soient accomplies certaines procédures administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, d’après la même source.





