ARRU: : Le complexe sportif et de jeunesse à Drahem « un grand apport pour la région »

Le Complexe sportif et de jeunesse à Aïn Drahem, réalisé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU) dans le cadre de son Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation, constitue un acquis pour la région, a déclaré à l’agence TAP, le délégué de Ain Draham, Faouzi Essghir.

Le coût total de ce complexe s’est monté à 1 567 millions de dinars.

Cet établissement, premier du genre dans cette région, bâti sur une superficie de 300m2, « a une véritable valeur ajoutée pour les habitants de la région et aussi pour les jeunes des autres régions qui peuvent en profiter dans le cadre d’activités sportives et de loisir », a ajouté le responsable.

Les autorités régionales et locales œuvrent, d’après Essghir, à coordonner avec la société civile pour encourager la culture des sports et des activités culturelles dans cette localité du nord-ouest du pays.

La commissaire régionale à la jeunesse et au sport dans la délégation d’Ain Draham, Nebiha Arfaoui a affirmé que le complexe « va créer une transition auprès des jeunes de la région compte tenu de son emplacement dans une zone à grande densité urbaine et sa proximité de l’école préparatoire ». « Les activités culturelles, de formation et d’éducation au sein du complexe vont contribuer à créer de la valeur ajoutée et protéger les jeunes contre plusieurs comportements à risque », estime la responsable.

Arfaoui a aussi indiqué que « la femme aura la part du lion et l’opportunité de bénéficier des services du complexe (diverses activités et métiers artisanaux), lequels permettraient de l’intégrer dans la société en plus de sa participation aux activités sportives ».

L’espace est également, ouvert aux associations sportives et celles à vocation culturelle, l’objectif étant d’encourager la créativité et d’offrir aux jeunes l’occasion de contribuer à la promotion de la région, d’après elle.

Il y a lieu de rappeler que les interventions de l’ARRU ont aussi porté sur la réhabilitation et la rénovation urbaine de la cité « Al Izdihar » et la cité « 2 Mars », dans la commune d’Ain Draham, moyennant un investissement de l’ordre de 2,2 millions de dinars.

Il s’agit de travaux de bitumage de 5 km de routes, la réalisation d’un réseau d’assainissement sur un tronçon de 2,8 km, d’après le chef de projets au sein de l’ARRU à Jendouba, Hichem Mensi.

Un réseau d’une longueur de 3 km de distribution de l’eau potable a été aussi mis en place en plus des travaux d’évacuation des eaux de ruissellement (300 mètres), l’installation de 172 points lumineux et la rénovation de logements au profit de 106 habitants, moyennant un investissement de l’ordre de 500 mille dinars.

Ces projets ont contribué, d’après le responsable, à l’amélioration des conditions de vie des citoyens et à la facilitation du déplacement au sein des quartiers, ce qui pourrait aider à sédentariser les populations et partant lutter contre l’exode vers les villes.

