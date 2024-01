Artes et City cars sous la loupe de Tunisie valeurs

Le titre « Artes » en bourse à Tunis, a connu une année boursière fort concluante, clôturant l’exercice sur une embellie de 44,5 %. À fin septembre 2023, ARTES a connu une hausse de 23,5 % de ses revenus à 110 MDT. Il convient de préciser que le concessionnaire des marques Renault et Dacia n’a pas encore retrouvé le rythme d’activité d’avant crise des semi-conducteurs. Au terme des neuf premiers mois de 2023, la société ARTES (marques Renault/Dacia) a écoulé 2 148 immatriculations contre 1 982 unités au terme de la même période en 2022, soit une augmentation de 166 véhicules. Le concessionnaire de la marque au losange a vu son taux de marge brute perdre 6,8 points de pourcentage à 20,8 %. Il s’agit, néanmoins, du meilleur taux de marge brute du secteur coté.

Comme à l’accoutumée, le concessionnaire affiche une trésorerie nette largement excédentaire de 53,6 millions de dinars au 30 septembre 2023. Compte tenu de la décision du ministère du Commerce, depuis juillet 2023, de réviser à la baisse de 20 % le quota de véhicules pour l’année 2023 à 45 000 véhicules et du manque de visibilité sur l’attribution des quotas notamment avec l’aggravation de la situation économique du pays et les pressions sur le niveau des réserves en devises, nous ne recommandons pas une exposition au secteur de la concession automobile. Nous estimons qu’une baisse prolongée du quota couplée à l’affaiblissement du dinar vis-à-vis de l’euro et du dollar affectera certainement la croissance des revenus des concessionnaires ainsi que leurs capacités bénéficiaires. Nous recommandons de « Conserver » le titre.

Toujours selon Tunisie Valeurs, le titre City Cars a connu un beau parcours boursier en 2023, clôturant l’année sur une ascension de 28,3 %. À fin septembre 2023, le concessionnaire de la marque sud-coréenne a affiché des revenus en hausse de 11,9 % à 253,7 MDT et une marge brute en amélioration de 1,3 point de pourcentage à 15,8 %. À fin juin 2023, le résultat net du concessionnaire s’est hissé de 14,9 % à 15 MDT. Le concessionnaire se distingue par rapport à ses pairs cotés par un ROE séduisant de 36 % à fin 2022, ainsi qu’un rendement en dividende attrayant (10 % estimé en 2023). Compte tenu du contexte économique impactant négativement le secteur de la concession automobile, nous ne conseillons pas une exposition au secteur de la concession automobile. Nous recommandons de « Conserver » du titre.