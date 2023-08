Artisanat: la valeur des exportations a atteint 148,6 MD en 2022

La valeur des exportations du secteur de l’artisanat a atteint 148,6 millions de dinars en 2022, soit une hausse de 27% par rapport à 2021, a indiqué le président directeur général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine.

Le secteur a ainsi contribué à environ 3 % des exportations totales du pays en 2022, a-t-il ajouté, lors d’une rencontre tenue, lundi, à la maison de l’exportateur, qui vient clôturer les réunions sectorielles visant à développer les exportations.

Selon le responsable, quelques 11886 le nombre de colis postaux ont été exportés vers 87 pays, avec une valeur de 3,2 millions de dinars.

Le bois d’olivier, la poterie, le tissage et l’habit traditionnel, les articles en fibre végétale et la mosaïque ont été parmi les principaux produits exportés, a-t-il mentionné en s’appyuant sur les chiffres de l’office national de l’artisanat tunisien (ONAT).

D’après Ben Hassine, les dix premiers pays clients de la Tunisie sont les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Qatar, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Hollonde, la Grèce, le Canada et la Libye.

Lors de cette réunion consacrée au secteur, les artisans et les professionnels du métier ont appelé à mettre en place un programme spécifique visant à développer les exportations et à renforcer le partenariat public-privé dans le secteur de la formation professionnelle.

L’accent a également été mis sur l’impératif de mettre en œuvre les mesures annoncées par la présidence du gouvernement, lors d’un conseil ministériel consacré au secteur de l’artisanat, tenu en mars dernier.

En Tunisie, le secteur de l’artisanat contribue à hauteur de 5% du Produit Intérieur Brut. Il compte 300 mille artisans et 2000 entreprises artisanales dont 650 entreprises exportatrices, selon les données de l’Office national de l’Artisanat.

Le secteur génère 6000 postes d’emploi par an.

- Publicité-