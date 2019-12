Artisanat : Les exportations devraient rapporter 80 MD en 2019

Les exportations des produits de l’artisanat devraient rapporter 80 millions de dinars (MD) en 2019, contre 79 MD en 2018, selon un document fourni par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Le volume des investissements dans le secteur devrait atteindre 24,4 MD en 2019, contre 22,134 MD en 2018, 22,608 MD en 2017 et 16 MD en 2016.

Selon le même document, le nombre d’artisans participant aux salons et foires est passé de 3124 en 2017, à 4438 personnes en 2018. Ce nombre devrait atteindre les 5000 participants vers la fin de 2019.

Pour ce qui est des manifestations dédiées à l’artisanat, leur nombre a atteint 92 contre 32 manifestations en 2016.

S’agissant du label de qualité attribué aux produits artisanaux du secteur du tissage et de la tapisserie en 2019, il sera généralisé à tous les autres secteurs de l’artisanat, et ce, à partir de janvier 2020, précise l a même source.

L’année 2020 sera également marquée par l’ouverture de villages artisanaux dans les gouvernorats de Kasserine, Gafsa, Tataouine et Ben Arous.