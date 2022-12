« Artisane » exposition collective de plus de 250 artisanes du Sud de la Tunisie au palais Kheireddine jusqu’au 11 décembre 2022

Le Palais Kheireddine (médina de Tunis), accueille du 3 au 11 décembre 2022 une exposition collective autour de différents parcours pluridisciplinaires de femmes artisanes du sud de la Tunisie, organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, avec l’appui de l’ambassade du Canada en Tunisie.

L’exposition intitulée « Artisane » est une restitution d’un travail de plus de 250 femmes artisanes de Gafsa, Gabès, Tozeur, Kébili, Médenine et Tataouine.

C’est un espace où la frontière entre l’objet artisanal et l’objet design est démantelée. Cette exposition met sous les lumières un processus de recherche et développement, et des savoir-faire qui risquent de disparaître. Mais c’est aussi une proposition de réponse aux violences socio-économiques basées sur le genre que peuvent subir les artisanes qui représentent 80% du secteur, et qui sont freinées dans leur autonomie économique par des difficultés d’accès aux marchés, au financement et aux matières premières, informe un communiqué de presse.

Face aux conséquences désastreuses du Covid-19 sur l’artisanat tunisien (40 millions de dinars de stock invendus en juin 2020), les artisanes sont aux premières lignes de la crises économique.

L’exposition est la dernière étape d’un travail qui en a connu 3 autres: l’immersion, les ateliers et la production. Un travail de plus d’un an dessiné au rythme des rencontres avec des territoires étendus et des techniques ancestrales, en totale synergie avec les porteuses de cette histoire.

Tapisseries, poteries, joailleries, produits de vannerie, tissage à la main et broderies etc… objets du quotidien que les gens ont tendance à enterrer aux confins de l’invisible, meublent cette exposition qui met en scène ces objets de tous les jours et sublime le savoir-faire, la technique et le travail des femmes et leur artisanat. Et qui propose également un dialogue sur une méthodologie qu’elles découvrent: le design au service de l’artisanat.