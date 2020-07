ASL Airlines France lance une nouvelle ligne sur Hammamet

La compagnie aérienne ASL Airlines France annonce le lancement d’une nouvelle ligne sur Hammamet en Tunisie.

Il s’agit une série de vols vers la station balnéaire tunisienne au départ de Paris-CDG, à raison de deux vols par semaine, du 30 juillet au 3 septembre.

Celle nouvelle d’ASL est lancée en complément de l’offre de vols de la compagnie entre Paris-CDG et Djerba mise en place depuis le 1er juillet et jusqu’au 2 septembre. En voici la fréquence et l’horaire :

Paris – Djerba par ASL Airlines France

Lundi et mercredi

• Lundi : départ de Paris-CDG à 18h20 – arrivée à Djerba à 20h10 – départ de Djerba à 21h10- arrivée à Paris-CDG à 01h00

• Mercredi : départ de Paris-CDG à 7h20 – arrivée à Djerba à 9h10 – départ de Djerba à 10h10- arrivée à Paris-CDG à 14h00

Paris – Hammamet par ASL Airlines France

Mardi et jeudi

• départ de Paris-CDG à 19h10 – arrivée à Hammamet à 20h55

• départ Hammamet à 21h55 – arrivée à Paris-CDG à 01h35