Assad aux Emirats, 1ère  visite dans un pays arabe depuis le début du conflit en Syrie

Le président syrien Bachar al-Assad s’est rendu vendredi aux Emirats arabes unis pour sa première visite dans un pays arabe depuis le début en 2011 du conflit qui a ravagé son pays.

Le président syrien a été reçu par le dirigeant de facto des Emirats, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed ben Zayed, pour discuter des « relations fraternelles » entre les deux pays, selon l’agence officielle émiratie Wam.

Les deux hommes ont évoqué « la coopération et la coordination entre les deux pays frères » en vue de « contribuer à la sécurité, la stabilité et la paix dans le monde arabe et au Moyen-Orient », ajoute-t-on de même source.

Selon Wam, les deux dirigeants ont par ailleurs insisté sur « la préservation de l’intégrité territoriale de la Syrie et le retrait des forces étrangères », Mohammed ben Zayed qualifiant le pays de « pilier essentiel de la sécurité arabe ».

Selon un communiqué officiel syrien, Mohammed ben Zayed a souligné que « la position des Emirats est cohérente dans son soutien à l’intégrité territoriale de la Syrie et de sa stabilité. »

« Le prince héritier a exprimé le souci des Emirats de renforcer la coopération avec la Syrie pour répondre aux aspirations des deux peuples frères », selon le communiqué publié par l’agence de presse officielle syrienne Sana et la présidence syrienne sur les réseaux sociaux.

Bachar al-Assad, qui a achevé sa visite en fin de journée vendredi, y a également rencontré Mohammed ben Rached al-Maktoum, le dirigeant de Dubaï, l’autre grand émirat du pays où il avait atterri plus tôt.

Cette visite du président syrien, dont le régime contrôle aujourd’hui les deux tiers de la Syrie, semble être un pas de plus vers une normalisation des relations entre Damas et certains pays arabes.