Assaut de l’hôpital al-Chifa : Un bilan trop maigre

L’armée israélienne a diffusé, jeudi 16 novembre, une vidéo et des photographies prises à l’intérieur de l’hôpital al-Chifa de Gaza, assiégé par Tsahal et présenté comme abritant des infrastructures stratégiques du Hamas, auteur des attaques du 7 octobre en Israël.

Dans une vidéo de près de sept minutes diffusée jeudi matin, le porte-parole de l’armée israélienne, déambule dans le complexe hospitalier, le plus grand de l’enclave. Il y montre du matériel et des armes présentés comme appartenant au Hamas: des fusils, des grenades et un ordinateur.

« L’opération est assez maigre en termes de résultat », juge ce vendredi sur BFMTV-RMC Georges Malbrunot, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. « Pour l’instant, ça donne l’impression que le Hamas avait un poste de police, une station de contrôle ».

Mais en l’état, « on est loin d’avoir la preuve que l’hôpital al-Shifa abritait le centre opérationnel du Hamas », affirme le journaliste.

L’armée israélienne n’a pas non plus trouvé d’otages directement dans l’établissement. Des « images relatives aux otages » capturés par le Hamas ont toutefois été trouvées sur du matériel saisi au cours du raid, selon l’armée.

Israël a par ailleurs affirmé jeudi soir et ce vendredi matin avoir retrouvé les dépouilles de deux otages « près de l’hôpital ».

« On a l’impression que la communication israélienne patine un peu. On nous disait que de l’hôpital al-Shifa partait un réseau de tunnels. Pour l’instant, l’armée n’a découvert qu’une entrée », ajoute Georges Malbrunot.

« À trop communiquer », Israël « risque de donner des arguments à ses ennemis », estime le journaliste.

L’armée israélienne a publié jeudi soir sur les réseaux sociaux l’image d’un trou entouré de débris qu’elle présente comme l’entrée d’un tunnel situé à proximité de l’hôpital.