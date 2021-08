Assigné à résidence, Chawki Tabib dépose deux plaintes auprès du HCDH

Assigné à résidence depuis le 20 août, Chawki Tabib, ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, a déclaré avoir déposé deux plaintes auprès des organes onusiens chargés des droits de l’Homme.

La première consiste en la présentation d’une requête devant le Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l’Homme, basé à Genève, et la seconde en le dépôt d’une requête devant le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats auprès de la même instance, et ce, contre Ridha Gharsallaoui, chargé de la gestion du ministère de l’Intérieur.

D’après Me Chawki Tabib, les plaintes ont été déposées par un de ses « confrères en Suisse ».

Chawki Tabib considère que son assignation à résidence, décidé par le chargé de la gestion du ministère de l’Intérieur, est « une violation de ses droits garantis par la Constitution et par la loi ».