Assurer la continuité des opérations de paiement électronique et de retrait d’argent des DAB

La Banque Centrale de Tunisie a appelé, mardi, les directeurs généraux des banques tunisiennes et le directeur général de l’Office National des Postes à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des opérations de paiement électronique et de retrait d’argent auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB), à l’occasion de la fête de l’Aid Al-Adha (Les 28 et 29 juin courant).La BCT a, aussi, souligné l’impératif d’assurer l’approvisionnement continu des DAB et les opérations de paiement électronique. Elle a appelé à prendre les mesures nécessaires, pour la réparation de tout éventuelle panne, dans les plus brefs délais.

- Publicité-