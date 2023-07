Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a appelé à l’impératif d’assurer les meilleurs services, notamment pour les touristes tunisiens, d’après un communiqué, publié mercredi.

Le ministre, qui a effectué une visite, mardi soir, dans un nombre d’établissements et d’unités hôtelières, à la ville de Sousse, a exhorté le délégué régional à prendre les mesures adéquates à l’encontre de tous les contrevenants.

Belhassine a fait savoir, à cette occasion, qu’une cellule de suivi a été mise en place au sein de l’Office National Tunisien du Tourisme, afin d’examiner et de suivre les réclamations des touristes tunisiens et étrangers. Par ailleurs, un numéro vert, le 80100333, servira pour recevoir les différentes plaintes.

Il a rencontré plusieurs touristes tunisiens et étrangers, notamment algériens, et il s’est enquis des conditions de leurs séjours en Tunisie.

Le ministre a pris connaissance, aussi, de l’activité des hôtels et des restaurants touristiques, et il s’est assuré du respect des conditions de propreté et de l’hygiène au sein de ces unités.

Par ailleurs, il a réitéré l’importance de surveiller le système d’utilisation de l’eau dans les établissements touristiques et d’intensifier les campagnes de sensibilisation à la nécessité de la rationalisation de la consommation d’eau et d’énergie dans tous les hôtels, et ce, en coordination avec les fédérations professionnelles et les services concernés.

Le ministre s’est entretenu, en outre, avec les membres du syndicat des propriétaires de Port El Kantaoui sur les moyens d’améliorer les conditions dans la région, notamment en ce qui concerne la propreté et l’animation.

Belhassine avait assisté, mardi, à la 60ème édition du carnaval « Awessou » à la corniche de Boujaafar à Sousse, accompagné du ministre des Affaires culturelles, Hayat Katat Guermazi.

Considéré comme l’un des plus anciens carnavals de la région méditerranéenne, l’organisation de ce carnaval a connu plusieures interruptions après 2011, pour des raisons de sécurité, d’organisation et matérielles.

Le ministre avait visité, en outre, la 14e édition du Salon nationale de l’artisanat, qui se poursuivra jusqu’au 30 juillet, à la Foire internationale de Sousse, avec la participation d’environ 400 artisans de différentes régions du pays.

