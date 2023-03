ATB / Journée internationale des femmes Un engagement passionné pour l’empowerment des femmes tunisiennes

L’Arab Tunisian Bank fête la Journée internationale des femmes, ce 8 mars 2023. A cette occasion la banque participe à la toute première édition du « Trophée de la Parité Professionnelle » organisé par Femmes Maghrébines qui récompense les entreprises qui se sont distinguées en matière d’égalité femme-homme.

Plus que jamais fidèle à l’autonomisation des femmes tunisiennes, comme elle s’y est employée en 2022-2023 avec la promotion des femmes artisanes, le soutien des femmes entrepreneures, l’adoption de l’application SafeNess contre les violences faites aux femmes, le partenariat des Trophées des Femmes Entrepreneures de Tunisie et de Femmes Fest organisés par Managers, l’ATB est fermement engagée en faveur du Women Empowerment.

De prime abord au niveau de son activité, la banque a créé au sein de ses propres produits bancaires une carte uniquement dédiée aux femmes : la carte « Lella » en paiement différé.

En termes d’actions RSE, la banque participe durant toute l’année à des événements qui valorisent et renforce les droits de la femme sur le plan économique et social.

L’ATB a participé à l’événement « Hirafiyet » les 17 et 18 décembre 2022, au Marché de Noël en mettant à disposition des stands qui ont rassemblé des artisanes, des créatrices et des productrices locales et régionales qui ont proposé une gamme de produits pour tous les goûts. Les recettes de cette action ont été dédiées à la rénovation du Village d’enfants SOS Siliana.

L’ATB est un partenaire, depuis trois ans, aux Trophées des Femmes Entrepreneures de Tunisie organisés par « Managers ». Au-delà du cash prize, la banque consolide une relation d’accompagnement commercial permettant à la lauréate de capitaliser sur une référence lui ouvrant la voie à d’autres prospections commerciales d’envergure.

L’ATB a aussi appuyé l’ONG Cawtar, le 16 février 2023, dans la communication de son application SafeNess contre les violences faites aux femmes en mobilisant son réseau de partenaires médiatiques.

A travers ses actions citoyennes, l’ATB n’a de cesse de renforcer et de valoriser le rôle des femmes dans les instituions et dans l’écosystème entrepreneurial. La banque s’est faite une tradition dans le développement des partenariats pour renforcer l’autonomisation économique des femmes. Alignée aux objectifs de développement durable lancé par le PNUD en 2016, la banque fait de l’ODD 5 son cheval de bataille pour appuyer et renforcer la situation de la femme dans le milieu professionnel en encourageant les femmes à occuper des postes de décision. De par la diversification de ses produits et sa stratégie RSE, la banque s’inscrit pleinement dans le sillage des objectifs de développement durable pour faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030.