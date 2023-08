ATB : Le creux de la vague est dépassé, dixit Mac Sa

L’intermédiaire boursier Mac SA annonce avoir opéré des changement sur son portefeuille. Outre l’allègement de certaines positions « à potentiel consommé, comme City Cars (-1%), Tunisie Leasing (-1 %) et surtout Attijari Bank (-3 %), il en retire Euro-Cycles, et introduit l’ATB à hauteur de 5 % de la composition dudit portefeuille.

Evoquant l’ATB, comme pour justifier son introduction dans son portefeuille, Mac indique que « la banque bénéficie toujours du soutien de son actionnaire de référence l’Arab Bank financièrement et techniquement. La banque a renoué en 2022 avec les bénéfices après une année 2021 déficitaire, une première dans l’histoire de la banque. En termes de ratios prudentiel, la banque affiche des taux légèrement supérieurs aux seuils réglementaires (Un ratio de liquidité de 105.52% vs un minimum de 100%, un ratio tier-one de 7.85% (vs 7% requis) et un ratio de solvabilité de 11,84% vs un taux réglementaire de 10%) ».

Dans sa dernière note de conjoncture, appelée « Stratégie portefeuille de Mac », l’intermédiaire en Bourse estime que « la mise en place d’une nouvelle stratégie 2022- 2026, orientée vers l’amélioration de la qualité des services, le lancement de nouveaux produits, le renforcement des fondamentaux financiers organisationnels et le développement du système d’information. Un niveau de multiple capitaux propres de 0,5x très attrayant comparé aux autres banques privées dont le niveau est proche ou dépasse le niveau de 1x ».

Mac Sa ajoute cependant ce Warning à son analyse pointant « un effort de consolidation des fonds propres qui reste nécessaire pour améliorer les ratios réglementaires, et une qualité des actifs encore problématique avec un taux de CDL élevé de 13,54% en 2022 ».