L’université Qaboos de Mascate recrute 113 professeurs 

L’Université Sultan Qaboos de Mascate (Sultanat d’Oman) envisage de recruter 113 professeurs universitaires titulaires d’un master pour enseigner dans ses universités et centres de recherche, informe l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), dans un communiqué pubié mardi.

L’agence a précisé que les postes requis concernent les maîtres de conférences, les maitres assistants, les conférenciers, les professeurs, les chercheurs et autres dans les spécialités des études préparatoires, des sciences agricoles et marines, des arts, des sciences sociales, de l’économie, des sciences politiques, de l’éducation, de l’ingénierie, de la médecine et des sciences infirmières.

L’agence invite les candidats souhaitant postuler à ces postes à s’inscrire sur le site Internet consacré à cet effet au plus tard le 31 janvier 2024.

- Publicité-