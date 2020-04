ATCT: Une équipe assure le traitement de toutes les demandes pendant le confinement

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) a annoncé jeudi, dans un communiqué, que toutes les demandes de fin ou prolongation de détachement déposées au bureau d’ordre ou envoyées par mail à l’adresse atct.tunisia@atct.tn ou en ligne via l’espace coopérant sont traitées par l’équipe télé travail de l’ATCT durant la période du confinement et ce, pour assurer la continuité des services administratifs.

Les demandes traitées sont transmises par mail dans un délai de 48 heures aux adresses officielles des institutions publiques en Tunisie, ajoute le communiqué précisant que les coopérants pourront suivre le traitement de leurs demandes avec les responsables de leurs institutions d’origine.

Dès réception des arrêtés de ces institutions d’origine, l’ATCT se chargera de les envoyer aux coopérants par mail et les mettra en ligne sur l’espace coopérant accessible à travers le portail www.atct.tn.

Les coopérants qui n’ont pas encore de codes d’accès sont appelés à envoyer leurs demandes à l’ATCT pour les avoir tel que mentionné sur le lien suivant :https://www.atct.tn/fr/avis-aux-cooperants-services-en-ligne#.Xpgml_0zbIU