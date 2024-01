ATFP : Vers la relance des projets en suspens

Une séance de travail s’est tenue mardi à Tunis en présence du chef du cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Abdelkader Jammali, pour examiner les moyens de relancer les projets suspendus dans les centres de formation professionnelle relevant de l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) suite à la résiliation des contrats avec les entrepreneurs pour non-respect des engagements.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, il s’agit du centre de formation professionnelle de Jebel Jloud à Tunis, du centre de formation professionnelle de Tabarka dans le gouvernorat de Jendouba, du centre de formation et du travail indépendant de Bou Salem dans le gouvernorat de Jendouba, du centre de formation professionnelle de Douz dans le gouvernorat de Kébili, et du centre de formation professionnelle de Tibar dans le gouvernorat de Béja.

Lors de la séance de travail, il a été convenu de relancer les appels d’offres et d’accélérer les travaux et l’acquisition des équipements. Les recommandations et propositions visant à accélérer la mise en œuvre des projets publics, y compris la proposition de renforcer les ressources humaines de l’ATFP dans les spécialités techniques liées au génie civil et à l’ingénierie, seront soumises à la haute commission.

L’accent a été également mis sur la nécessité de finaliser les procédures d’adhésion au système « Injaz », qui offre un tableau de bord pour suivre la mise en œuvre des projets et fournir des informations en temps réel pour faciliter la prise de décisions efficaces et rapides. Il a été aussi recommandé d’accélérer la création d’un bureau de gestion de projet pour renforcer l’efficacité du suivi du rythme de mise en œuvre.

Quelque 137 projets d’infrastructure et d’acquisition d’équipements sont actuellement en cours, dont environ 60 projets prioritaires à réaliser entre 2024 et 2025.

- Publicité-