ATIDE appelle les instances constitutionnelles au devoir de réserve et de neutralité

L’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des élections (ATIDE) a appelé les membres de l’instance électorale (ISIE) et de toutes les instances constitutionnelles à la neutralité et à la retenue, les exhortant à se tenir loin des tiraillements politiques.

Dans une déclaration publiée mardi, ATIDE a critiqué les déclarations médiatiques du président de l’Instance Supérieur Indépendante pour les élections Nabil Bafoun (en fin de mandat) dans lesquelles il a désapprouvé les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet dernier par le président de la République.

ATIDE critique dans le même ordre d’idées la signature par un membre de l’ISIE, Adel Brinsi, en sa qualité de journaliste, d’une pétition nationale ouverte contre les mesures exceptionnelles et sa publication sur les réseaux sociaux. Il s’agit, selon l’association, d’une faute grave qui tombe sous le coup de l’article 15 de la loi organisant l’instance.

L’association a dénoncé un parti pris et une violation du devoir de réserve et de neutralité énoncé dans l’article 12 de la même loi.