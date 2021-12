ATL Leasing : un emprunt obligataire de 40 millions de dinars clôturé en une journée

La société ATL Leasing annonce que l’emprunt obligataire « ATL 2021-1 » d’un montant de 40 millions de dinars divisés en 400.000 obligations de 100 dinars de nominal a été clôturé avec succès le jour même de l’ouverture des souscriptions.

Commentant cette opération, Zouhaier Tamboura, Directeur Général de l’ATL Leasing, s’est félicité « de la réussite et du délai très court qu’elle a pris, confirmant une fois encore toute la confiance dont jouit notre compagnie sur le marché financier eu égard à sa solidité et à sa solvabilité ». Il a rappelé à cette occasion que cette émission obligataire est destinée à permettre à la société de financer son activité et de renforcer sa capacité à accompagner ses clients dans le développement de leurs activités.

Les obligations sont offertes à des taux d’intérêt différents selon l’une des catégories A ou B choisie par le souscripteur. La catégorie A, d’une durée de 5 ans, garantit un taux fixe de 9,60% (taux annuel brut). La catégorie B porte sur une durée de 7 ans (dont deux années de grâce) à un taux fixe de 9,80% (taux annuel brut). Ces taux sont calculés sur la valeur nominale restante de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts seront servis.