Attaque à Nice : 2 morts et plusieurs blessés

Une attaque au couteau a eu lieu dans le secteur de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice, aux alentours de 9 heures, jeudi 29 octobre. Au moins deux personnes sont mortes, un homme et une femme, et plusieurs ont été blessés, selon des sources policières au Monde.

- Publicité-

Les polices nationales et municipales sont intervenues et l’auteur des faits a été interpellé. L’auteur des faits est en urgence absolue et a été conduit à l’hôpital, selon ces mêmes sources. Le déminage est toujours sur place.