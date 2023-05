Attaque de la Ghriba: Le ministère de l’Intérieur dévoile l’identité des sécuritaires tués

Le ministère de l’Intérieur a dévoilé, dans un communiqué publié, jeudi, l’identité des agents de sécurité, tombés en martyr lors de l’agression perpétrée, mardi soir, près de la synagogue de la Ghriba à Djerba.

Il s’agit du:

*Le colonel-major Maher Arbi, 54 ans, corps de la sûreté nationale.

*L’adjudant-chef Khaïreddine Lafi, 31 ans, corps de la garde nationale maritime.

*L’officier de police, Mohamed Abdelmajid Atig, 31 ans, Brigade nationale de lutte contre le terrorisme (Il a succombé à ses blessures à l’hôpital).

Le département de l’Intérieur présente ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes de cette attaque.

Outre l’auteur, abattu par les forces de sécurité, l’attaque a coûté la vie à trois sécuritaires et deux « visiteurs » de nationalités tunisienne et française.

