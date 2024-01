Attaque en Jordanie: Washington promet des représailles « conséquentes »

Les Etats-Unis ont annoncé lundi des représailles « conséquentes » après une frappe de drone en Jordanie imputée à des groupes pro-Iran qui a coûté la vie à trois militaires américains, Téhéran démentant toute implication dans l’attaque survenue dans un contexte régional déjà explosif.

Le président Joe Biden répondra « d’une manière très conséquente », a déclaré sur CNN John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, tout en assurant que les Etats-Unis ne « cherchaient pas la guerre avec l’Iran » ni de « conflit plus large au Moyen-Orient ».

Le président américain a rencontré lundi des hauts responsables pour discuter de la situation, dont Jake Sullivan, son conseiller à la Sécurité nationale, Brett McGurk, son conseiller pour le Moyen-Orient et son ministre de la Défense LLoyd Austin.

« N’ayez aucun doute: nous allons faire rendre des comptes à tous les responsables, quand et comme nous le voulons », avait-il averti la veille, accusant des groupes « soutenus par l’Iran » d’être derrière la frappe.

La « Résistance islamique en Irak » a revendiqué des attaques menées « avec des drones » dimanche contre trois bases en territoire syrien accueillant des soldats américains, nommant notamment les secteurs d’Al-Tanf et de Rukban, près de la frontière avec la Jordanie.

Difficile dans l’immédiat de déterminer si l’une de ces frappes était bien celle qui a tué trois soldats américains et fait 34 blessés, dans le nord-est de la Jordanie.

- Publicité-