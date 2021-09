Attayar et l’UGTT disent convenir de l’urgence de mettre un terme à l’état d’incertitude dans le pays

Le secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Ghazi Chaouachi, a affirmé que son parti et l’UGTT partagent la même opinion sur un certain nombre de points relatifs à la situation générale dans le pays. Ils conviennent, notamment, de l’urgence de mettre un terme à l’état d’incertitude qui y règne.

Dans une déclaration, mardi à la TAP, à l’issue d’une rencontre avec le secrétaire général de l’UGTT, Chaouachi a relevé que l’organisation ouvrière est aujourd’hui appelée à assumer pleinement son rôle en cette période de crise et à coordonner avec les partis qui ont une orientation sociale, à l’instar du Courant démocrate. Les deux parties s’accordent sur le fait que la situation actuelle ne peut plus durer et que rien ne justifie un tel retard dans la formation d’un nouveau gouvernement.

Chaouachi, qui affirme que son parti rejette l’idée d’un retour à l’avant 25 juillet, une conviction qu’il partage d’ailleurs avec l’UGTT, appelle à l’instauration d’un nouveau paysage politique favorisant le dialogue entre les différents acteurs politiques et le président de la République.

Le parti préconise, également, ajoute Ghazi Chaouachi, l’élaboration d’une stratégie claire pour l’avenir du pays pour faire face aux difficultés économiques, sociales et financières.

Il a souligné le besoin d’un front cohérent capable de barrer la route à toute intervention étrangère dans les affaires internes de la Tunisie.