Attayar met de l’eau dans son vin!

Le secrétaire général du parti Attayar, Ghazi Chaouachi, a estimé, lundi, que le choix par le mouvement Ennahdha de Habib Jemli pour la présidence du gouvernement est « un signe et un pas positifs » pour faire aboutir les consultations relatives à la formation du gouvernement.

S’exprimant sur Radio Med, il a ajouté que son parti attend encore une invitation du chef du gouvernement désigné pour se joindre aux consultations sur la composition de la prochaine équipe ministérielle.

Il a souligné que la condition posée par Attayar exigeant trois portefeuilles ministériels « n’est pas parole d’Evangile », expliquant que « nous serons tout ouïe , et le chef du gouvernement désigné pourrait accepter certaines de nos conditions et demander l’ajustement d’autres », affirmant que « notre objectif, c’est le projet du gouvernement et non l’attribution de quotas ».

Chaouachi s’est cependant montré intransigeant sur une condition essentielle » qui tient à la participation de Qalb Tounès et du PDL au gouvernement. « Si tel devait être le cas, nous nous retirerions dare-dare des consultations », a-t-il dit.