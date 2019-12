Attayar ne votera pas la confiance au prochain gouvernement

Le secrétaire général d’Attayar, Mohamed Abbou, a annoncé, vendredi que les députés de son parti ne voteront pas la confiance au nouveau gouvernement que tente de former Habib Jemli.

Ila expliqué que « nous étions archi sûrs que le mouvement Ennahdha n’accepterait pas les conditions d’Attayar et l’attribution des portefeuilles de l’Intérieur, de la Justice et de la Réforme administrative, et ce faisant, il ne participera pas au gouvernement Jemni ni lui votera la confiance ».

Abbou a précisé que le différend avec Ennahdha n’est pas d’essence idéologique mais « un désaccord radical sur la gouvernance, la lutte contre la corruption, l’indépendance de la magistrature et l’application de la loi ».